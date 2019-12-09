YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak

Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversiteleri rektör adaylığı için bugünden başlayarak 20 Aralık'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

YÖK.jpg

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 20 Aralık'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adayların bugünden itibaren 20 Aralık Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...