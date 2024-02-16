YÖK burs başvurusu ne zaman? 2024 başvuru tarihleri merak ediliyor

Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı. YÖK, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı. Peki, YÖK burs başvurusu ne zaman?

YÖK burs başvurusu ne zaman? 2024 başvuru tarihleri merak ediliyor

100/2000 Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

YÖK BURSU NE KADAR OLDU?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

YÖK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu bursu için başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden alınıyor.

Yeni dönem başvurularının ne zaman alınacağı henüz net değil.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaz aylarında başvurulara dair sürecin başlaması ön görülüyor.

Bu kapsamda bilgiler netleşince haberimizde yer vereceğiz.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...