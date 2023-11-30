YÖK verileri açıkladı: 84 bölüm tercih edilmedi

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, "Uluslararası ortak lisans programı olduğu ve ücretli oldukları için hiç kimse tercih etmemiş. Ama hepsini değil çünkü uluslararası ortak lisans programı uygulayan epey fazla sayıda program var, üniversite var." dedi.



Ünsal, özellikle Azerbaycan'daki bir üniversiteyle ortak bir lisans programı uygulanmışsa veya Balkan ülkelerindeki üniversitelerle, Bosna Hersek'de uluslararası ortak bir lisans programı uygulanıyorsa öğrencilerin genellikle bunlara çok itibar etmediğini söyledi.



Verilere göre, Doğu ve Güneydoğu'daki illerde üniversitelerin de az tercih edildiği görülüyor.

En çok tercih edilenler ise siber güvenlik, bilgisayar mühendisliği, hemşirelik ve tıbbi sekreterlik gibi bölümler oldu.