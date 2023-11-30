YÖK verileri açıkladı: 84 bölüm tercih edilmedi

YÖK'ün verilerine göre bu yıl uluslararası ortak lisans programının olduğu 84 bölüm hiç tercih edilmedi. Aday başına ortalama 13 tercih yapıldı ve en çok tercih edilen bölümler hemşirelik ve tıp oldu. Ön lisans bölümlerde de siber güvenlik tercih edildi.

YÖK verileri açıkladı: 84 bölüm tercih edilmedi

Deniz Tüysüz-NTV İstanbul

Bu yıl yüksek öğretim kurumları sınavına, 2 milyon 995 bin öğrenci girdi.
21 bin program için 24 milyon tercih yapıldı.

YÖK verileri açıkladı: 84 bölüm tercih edilmedi - 1

Atlas verilerine göre uluslararası ortak lisans programında olan 84 bölümü ise tek bir aday bile listesine eklemedi.

YÖK verileri açıkladı: 84 bölüm tercih edilmedi - 2

 uzmanı Salim Ünsal, "Uluslararası ortak lisans programı olduğu ve ücretli oldukları için hiç kimse tercih etmemiş. Ama hepsini değil çünkü uluslararası ortak lisans programı uygulayan epey fazla sayıda program var, üniversite var." dedi.

Ünsal, özellikle Azerbaycan'daki bir üniversiteyle ortak bir lisans programı uygulanmışsa veya Balkan ülkelerindeki üniversitelerle, Bosna Hersek'de uluslararası ortak bir lisans programı uygulanıyorsa öğrencilerin genellikle bunlara çok itibar etmediğini söyledi. 

YÖK verileri açıkladı: 84 bölüm tercih edilmedi - 3

Verilere göre, Doğu ve Güneydoğu'daki illerde üniversitelerin de az tercih edildiği görülüyor.

YÖK verileri açıkladı: 84 bölüm tercih edilmedi - 4

En çok tercih edilenler ise siber güvenlik, bilgisayar mühendisliği, hemşirelik ve tıbbi sekreterlik gibi bölümler oldu.

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