YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman yapılacak? 2024 YÖKDİL başvuruları için gözler ÖSYM'de

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvuruları için geri sayım başladı. 2024 yılının ilk YÖKDİL sınavına hazırlanan adaylar, ÖSYM tarafından başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman yapılacak? 2024 YÖKDİL başvuruları için gözler ÖSYM'de

2024 başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk YÖKDİL sınavına girmeye hazırlanan adaylar başvurular için bekleyişe başladı. Peki, YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman yapılacak?

2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.

Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

YÖKDİL/1 başvurusu ne zaman yapılacak? 2024 YÖKDİL başvuruları için gözler ÖSYM'de - 1

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...