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YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2024-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonuçları belli olmuştu. Bu gelişmenin ardından bu yıl düzenlenecek ikinci YÖKDİL oturumuna dair araştırmalar hız kazandı. Peki, YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2024-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2024-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

Bu yılın ilk oturumunun sonuçları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Şimdi ise YÖKDİL'in bu yılki ikinci oturumuna dair araştırmalar başladı İşte, 2024-YÖKDİL/2 hakkında bilgiler...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

2024-YÖKDİL/2 oturumu, 11 Ağustos 2024'te uygulanacak.

Sınavın sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te ilan edilecek.

YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ

2024 YÖKDİL/2 başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 arasında alınacak.

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