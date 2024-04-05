YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2024-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

Bu yılın ilk YÖKDİL oturumunun sonuçları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Şimdi ise YÖKDİL'in bu yılki ikinci oturumuna dair araştırmalar başladı İşte, 2024-YÖKDİL/2 hakkında bilgiler...



YÖKDİL/2 NE ZAMAN?



2024-YÖKDİL/2 oturumu, 11 Ağustos 2024'te uygulanacak.



Sınavın sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te ilan edilecek.



YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ



2024 YÖKDİL/2 başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 arasında alınacak.