YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2024-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?

Bu yılın ilk YÖKDİL oturumunun sonuçları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Şimdi ise YÖKDİL'in bu yılki ikinci oturumuna dair araştırmalar başladı İşte, 2024-YÖKDİL/2 hakkında bilgiler...
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
2024-YÖKDİL/2 oturumu, 11 Ağustos 2024'te uygulanacak.
Sınavın sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te ilan edilecek.
YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ
2024 YÖKDİL/2 başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 arasında alınacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Ösym
- Yökdil