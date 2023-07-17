YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? ÖSYM başvuruları için bugün son gün!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Ağustos ayında yapılacak olan bu yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) başvuruları devam ediyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? ÖSYM başvuruları için bugün son gün!

/2 başvuruları ve sınav tarihi adayların gündeminde. 'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. İşte, YÖKDİL/2 sınavı tarihi...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ

YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.

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