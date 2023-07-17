YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? ÖSYM başvuruları için bugün son gün!

YÖKDİL/2 başvuruları ve sınav tarihi adayların gündeminde. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. İşte, YÖKDİL/2 sınavı tarihi...



YÖKDİL/2 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.



YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ



YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.



YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.



