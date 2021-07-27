YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? (2021-YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?)

Ölçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı (2021-YÖKDİL/2) için son başvurular 27 Temmuz’da (bugün) bitiyor. Peki, YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

27.07.2021 - 11:22

YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? (2021-YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?)

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ÖSYM'den ALES açıklaması

ÖSYM'den ALES açıklaması

Ölçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan YÖKDİL sınavı için başvuru tarihleri sona ermişti.

ÖSYM, 2021-YÖKDİL/2 sınavı geç başvuru tarihlerinin açıkladı.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada YÖKDİL sınavı için geç başvuru tarihi 27 Temmuz’da (bugün) sona eriyor.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinde bireysel başvurularını saat 23.59’a kadar yapabilir.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir.

Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.

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