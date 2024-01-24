YÖKDİL geç başvuruları başladı: 2024 YÖKDİL/1 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ



Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.



YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti 490 lira olarak uygulanıyor.



YÖKDİL/1 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.