YÖKDİL geç başvuruları başladı: 2024 YÖKDİL/1 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

2024 YÖKDİL/1 geç başvurularının başlamasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM AİS adresi üzerinden geç başvurularını yapmaya başladı. Peki, YÖKDİL/1 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?
YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN YAPILACAK
YÖKDİL/1 sınav başvuruları 10- 17 Ocak 2024 tarihlerinde tamamlanmıştı.
Başvurularını tamamlayamayan adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 24 Ocak'ta (bugün) sonlanacak.
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ
Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.
YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti 490 lira olarak uygulanıyor.
YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
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