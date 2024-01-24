YÖKDİL geç başvuruları başladı: 2024 YÖKDİL/1 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geç başvuruları bugün başladı. 2024 yılının ilk YÖKDİL sınavı için başvurularını tamamlayamayan adaylar, bugün geç başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki, YÖKDİL/1 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

YÖKDİL geç başvuruları başladı: 2024 YÖKDİL/1 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

2024 /1 geç başvurularının başlamasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM AİS adresi üzerinden geç başvurularını yapmaya başladı. Peki, YÖKDİL/1 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN YAPILACAK

YÖKDİL/1 sınav başvuruları 10- 17 Ocak 2024 tarihlerinde tamamlanmıştı.

Başvurularını tamamlayamayan adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 24 Ocak'ta (bugün) sonlanacak.

YÖKDİL geç başvuruları başladı: 2024 YÖKDİL/1 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar? - 1

YÖKDİL GEÇ ÜCRETİ

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

YÖKDİL/1 geç başvuru ücreti 490 lira olarak uygulanıyor.

YÖKDİL/1 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

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