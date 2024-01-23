YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu

2024-YÖKDİL/1 başvuruları yakın zaman önce bitti şimdi ise geç başvurular bekleniyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman?

YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-/1) başvuruları geride kaldı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvurular için belirlenen tarihe odaklandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/1 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. İşte, 2024 YÖKDİL geç başvuru ekranı...

YÖKDİL GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024-YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2024'te sona erdi.

Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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