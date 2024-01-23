YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) başvuruları geride kaldı. Henüz başvuru yapmayan adaylar da geç başvurular için belirlenen tarihe odaklandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/1 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. İşte, 2024 YÖKDİL geç başvuru ekranı...



YÖKDİL GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



2024-YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2024'te sona erdi.



Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.



2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?



YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.



YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.