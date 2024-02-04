YÖKDİL ne zaman? 2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi

Yabancı dil bilgisini belgelendirmek isteyen adayların, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yaptığı bu yılın ilk YÖKDİL oturumu için geri sayım başladı. İşte 2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi...



2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?



YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.



SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

