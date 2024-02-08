YÖKDİL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 YÖKDİL/1 sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan yılın ilk YÖKDİL sınavı öncesinde, gözler ÖSYM'den gelecek olan sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. Peki, YÖKDİL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?



2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?



YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.



YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri henüz açıklanması.



YÖKDİL sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılması bekleniyor. YÖKDİL/2 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ



2024 YÖKDİL/2 başvuru tarihleri ise 25 haziran - 2 Temmuz 2024 arasında alınacak.



Sınav 11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Sonuçları 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.