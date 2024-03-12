imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. 25 Şubat tarihinde uygulanan sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı.

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı)

2024 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve açıklandı. Yabancı dil bilgilerini test etmek için sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarını üzerinden sorgulayabilecek.

YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...