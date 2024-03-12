YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama ekranı)

2024 YÖKDİL sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Yabancı dil bilgilerini test etmek için sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarını ÖSYM üzerinden sorgulayabilecek.



YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI



25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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