YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuç ekranında

2023 YÖKDİL sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 27 Ağustos'ta yapılan YÖKDİL sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini araştırıyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 YÖKDİL takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; YÖKDİL/2 sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak. Sınav açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.