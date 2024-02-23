YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024-YÖKDİL/1 sonuç tarihi

2024-YÖKDİL/1 sınavı 25 Şubat Pazar günü Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenecek. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.



İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YÖKDİL sınavında alınan puanlar 5 yıl geçerli olacak. YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek.