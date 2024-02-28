YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 YÖKDİL sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) yapıldı. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YÖKDİL/1 sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.



CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.