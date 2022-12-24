YÖK'e 5 yeni üye seçildi, 6 üniversiteye rektör atandı

Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) 5 yeni üye seçimi ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor Sadettin Hülagü, Profesör Doktor Naci Gündoğan, Profesör Doktor Burhaneddin Sandıkçı ile Profesör Doktor Erol Arcaklıoğlu YÖK üyeliğine seçildi. Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Profesör Doktor Arif Bilgin de yeni YÖK üyeleri arasında yer aldı.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 6 üniversiteye de rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

