YÖK'ten iptal edilen KPSS'ye ilişkin açıklama

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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilen 2022 KPSS ile ilgili incelemesini tamamladı.

Açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Özvar, "İncelememizi tamamladık, önümüzdeki günlerde genel kurulumuzdan da geçecektir" dedi.

İncelemenin sonuçları da 15 güne kadar paylaşılacak.

SINAV İPTAL



KPSS'de bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Sorunların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelenmişti.

ÖSYM BAŞKANI DEĞİŞTİ

Yeni sınav tarihi ise 18 Eylül olarak belirlenmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de görevden alınarak yerine Prof Dr. Bayram Ali Ersoy getirilmişti.



CUMHURBAŞKANI'NDAN DDK'YA TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KPSS lisans sınavındaki sorulara ilişkin iddialar için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMASI



Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

