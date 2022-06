Yükseköğretimin Oscar’ı THE Awards Asia 2022 “Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi Ödülü” ilk kez bir Türk Üniversitesine verildi

Yükseköğretim kurumları arasında olağanüstü liderlik ve kurumsal performansı takdir etmek amacı taşıyan, Londra merkezli tanınmış uluslararası derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından verilen THE Awards Asia 2022’nin sonuçları Japonya’da düzenlenen törenle açıklandı.



THE Awards Asia 2022’de “Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi Ödülü” ve “Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası Ödülü” kategorilerinde finale kalan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, “Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi Ödülü”nü alarak Türkiye’yi gururlandırdı.



THE Awards Asia 2022’de her kategoride Çin, Japonya, Hindistan, Malezya, Hong Kong, Singapur, Güney Kore gibi ülkelerin prestijli üniversiteleri finalist olarak yarıştı, Türkiye’den İYTE ödülü alan üniversite oldu.



İYTE Rektörü Yusuf Baran ödülün ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bilgi ve teknoloji ihraç eden bir ülke olması için üniversite olarak pek çok eksende yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi. Baran, “İYTE’nin uluslararası arenada marka bir üniversite olması adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen ve İYTE’nin uluslararası arenada giderek güçlenmesine katkıda bulunan tüm İYTE’lilere ve paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.