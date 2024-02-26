Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''3 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan meslektaşlarımın bu süreçte başarılarının devamını diliyorum."
Sınav sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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