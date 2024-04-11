Yurt dışında staj zorlaşıyor

Beyzanur Özer-NTV İstanbul

Kimi yeni kültürler görmek kimi ise eğitiminin bir kısmını orada geçirmek için için gidiyor. Yurt dışında okumak isteyenler hem staj yapabildikleri hem de öğrenim görebildikleri programları tercih ediyor.

Ancak özellikle de son iki senedir, bazı ülkelerin öğrenci vizesi ret oranlarında ciddi bir artış var. Bunun sebeplerinden biri de staj için ülkeye giden bazı gençlerin kendine kalıcı iş bulup ülkeye yerleşmesi.

"İki kere Kanada'ya Work and Study programına başvurdum. Birincisinde kısa sürede olumsuz cevap geldi, ikincisine de geçtiğimiz sene başvuru yaptım. 8-9 ayın sonunda tekrardan olumsuz haber geldi." diyen bir gencin yorumuna başka bir kişiyse şunları ekledi:

"Önce Kanada'ya başvurdum sonra Malta'yı değerlendirdim. Kanada sürecim çok kötü işledi. Çok uzun süre bekledim. İltica durumundan dolayı aslında çok ret aldığını duymuştum."