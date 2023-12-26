Zamlı VGM bursu ne zaman yatacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim bursu 2 bin liraya çıkarıldı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 1250 liradan 2 bin liraya yükseltildiği bildirildi. İşte, VGM burs ödemesinde bilgiler...



VGM BURSU NE ZAMAN ZAMLI YATACAK?



Yeni dönem burs miktarının ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.



KİMLER VGM BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.



Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.



Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.