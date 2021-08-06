Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı

Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.



Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.