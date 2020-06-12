1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? (e-Devlet sosyal yardım parası sorgulama)

Corona virüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 1000 TL sosyal yardım parası 3.faz başvuruları devam ediyor.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA EKRANI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?



Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.



Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.



Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 'Sosyal Destek Programı 1000 TL yardım' 3 fazdan oluşuyor.



1000 TL sosyal yardım düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan tarihleri arasında yapılmıştı.



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