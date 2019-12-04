11. Boğaziçi Ekonomi Kongresi başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin en önemli eğitim faaliyetlerinden biri olan Boğaziçi Ekonomi Kongresi, bu yıl güncel ekonomi, vergi, ekonometri, makro-ekonomik veri analizi, Amerika ve Çin ekonomisine dair günceller, ekonomi ve big-data ile ekonominin temelleri gibi konulara değinecek.



Ekonomi alanında uzman birçok ismi bir araya getirecek olan Boğaziçi Ekonomi Kongresi, bu yıl 14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

KİMLER KATILACAK?



Türkiye’nin en köklü ve en büyük öğrenci kulübü Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün Ekonomi ve Yatırım Alt Kurulunun düzenleyeceği Boğaziçi Ekonomi Kongresi’nde London School of Economics’te Akademisyen olan Prof. Peter Robinson, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Gökhan Özertan, ADP Research InstituteCo-Head’i Sayın Ahu Yıldırmaz, vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, Dr. Cevdet Akçay, Hazine ve Maliye Bakanlığı Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Dairesi Daire Başkanı Sayın Bengü Aytekin, TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ve daha birçok değerli isim ağırlanacak.



Boğaziçi Ekonomi Kongresi, ekonomi alanında özel sektörde, akademide ve devlet dairelerinde duayen olmuş kişiler ile bu alanda bilgi edinmek ve bu insanların deneyimlerinden faydalanmak isteyen, “Ne?” ve “Nasıl?” sorularına cevap arayan her yaştan ve farklı akademik düzeylerden katılımcıları buluşturmayı hedefliyor.

İki gün boyunca çok geniş bir konu olan ekonominin 12 farklı alt konusunu kapsayan 12 farklı oturumda katılımcılara “Kimin, Neyi, Nasıl Yaptığı”nın farkındalığını kazandırmayı ve bu kazanım sayesinde ekonomi alanında kendilerine ilgi alanlarına uygun bir kariyer yolu çizme konusunda yetkinlik kazandırmak amaçlanıyor.



Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi ve katılım için bogaziciekonomikongresi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÜNLÜ YATIMICI TÜRKİYE'DE (NTV'YE KONUŞTU)