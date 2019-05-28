Süper Lig'de 2018-19 sezonunu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalandı. Ligin sona ermesiyle birlikte yayın gelirlerinin 18 kulübe dağılımı da belli oldu.

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, bir sezonda 18 kulüp yayın gelirinden 1.8 milyar liraya yakın para kazandı.



. Bu alanda aslan payını da şampiyon Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılı takım 34 haftanın sonunda kasasına yayın haklarından 220 milyon liraya yakın para koymayı başardı. Ligi 3'üncü sırada tamamlayan Beşiktaş ise Galatasaray'dan sonra en çok para kazanan takım oldu. Beşiktaş'ın yayın gelirleri toplamı 178 milyon liraya yaklaştı. Süper Ligi 2'nci sırada tamamlayan Başakşehir ise gelirde 5'inci oldu. Bu sezon futbol olarak bekleneni veremeyen Fenerbahçe, yayın gelirlerinde ligi 3'üncü sırada tamamlamayı başardı. 157 milyon lira alan Fenerbahçe'nin gelir artışındaki en önemli faktör eski şampiyonlukları için ödenen primler ve lig siralaması oldu. Fenerbahçe'yi bu alanda takip eden takim ise Trabzonspor. Bordomavili takımın gelirleri 136 milyon lirayı aştı. 2018/19 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Başakşehir ise bu sezon elde ettiği yayın geliri ile tarihe geçti. Başakşehir'in kasasına 135 milyon lira para girdi. Ligi 2'nci tamamlayan takım, gelirde 5'inci oldu.



PARASÜT YARDIMI



2018/19 sezonunda küme düşen takımlar arasında en fazla yayın gelirine ulaşan takım ise Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlıların geliri 81.2 milyon lira oldu. Erzurumspor 73.6 milyon lira, Akhisarspor ise 65 milyon liralık gelire ulaştı. Bu sezon bir alt lige düşen takımlar için yayın gelirlerinden 'Paraşüt Yardımı' adı altında kaynak aktarılacak. Bu ödeme kulüplerin bir sonraki sezon ekonomik sıkıntıya düşmemesi için yapılıyor. 14.1 milyon lira olan bu rakam 3 kulübe eşit olarak verilecek.