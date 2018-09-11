2023 metrelik orta açıklık ile dünyanın en uzun açıklıklı sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tabliye ve kuleler dahil aeroelastik modeli üzerinde rüzgar tüneli testi, Çin'deki Güney Batı Jiotong Üniversitesi Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezi’nde yapıldı. Daha önce tabliye ve kule rüzgar tüneli testleri Kanada ve Danimarka’da gerçekleştirilmişti.



Köprünün üçüncü aşama tam boy rüzgar tüneli testi de böylece Çin’in Chengdu kentinde bulunan merkezde, 1/190 ölçekli aeroelastik model üzerinde tamamlandı.



Güney Koreli SK E&C ve Daelim ile Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi şirketlerinin ortak olduğu Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından yapımına devam edilen projede inşaatın 18 Mart 2022’de tamamlanması hedefleniyor.



Çin’in Chengdu şehrinde yapılan teste Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ilgili bürokratlar, görevli şirket temsilcileri ve gazeteciler katıldı.



Başarıyla tamamlanan testin ardından elde edilen bilgiler ışığında uygulama projeleri ve projenin detaylı hesaplamalarına devam edilecek.



Geçtiğimiz Aralık ayında Danimarka’da köprünün kuleleri aeroelastik model üzerinde yapılan testlerde 288 kilometre/saat rüzgar hızına dayanmıştı.



İnşaatına 2017 yılı Mart ayında başlanan köprünün keson betonlarının imalatına da bu yıl 18 Mart tarihinde başlanmıştı.



Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olacak köprünün 2 bin 23 metre orta açıklığı, 770'er metre yan açıklıkları, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri bulunacak. İki kulesinin temeli yaklaşık 40 metre derinliğindeki deniz tabanına oturacak. Çelik kule yüksekliği ise tepe noktası itibari ile 333 metre olacak.



Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını, Adana-Konya aksı dahil Trakya ve Avrupa'ya kesintisiz bağlaması hedeflenen köprü ile bu bölgelerin ekonomik gelişimine de önemli katkı sağlaması ve ihracat potansiyelini artırması hedefleniyor.



Çanakkale Boğazı'ndaki seyahat süresini 4 dakikaya indirecek proje ile birlikte Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi'nde sosyal ve ekonomik ilerlemeye de ivme kazandırılacak.



Şu anda Çanakkale Boğazı feribotla yaklaşık olarak 30 dakikada geçilebilirken, feribot bekleme süreleri de dikkate alındığında toplam zaman ortalama 1 saate çıkıyor.



1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin tamamlanması ile birlikte Marmara çevresindeki tüm otoyol ve köprüler birbirlerine entegre hale gelecek ve bu bölgede ulaşım ile ilgili ring de tamamlanmış olacak.