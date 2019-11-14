2020 Grammy Ödülleri'nin sunucusu Alicia Keys oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Grammy töreni için detaylar belli olmaya başlıyor. 2020 Grammy Ödülleri’ni Amerikalı şarkıcı Alicia Keys'in sunacağı açıklandı. 38 yaşındaki şarkıcı geçen yıl da Grammy’de sunuculuk görevini üstlenmişti.



Good Morning America programına katılan Keys, 62. Grammy Ödülleri’nin sunucusu olarak adının açıklanması üzerine, “Geçen yıl benim için çok güçlü bir deneyimdi. Sadece odadaki aşkı hissetmekle kalmayıp, dünyanın dört bir yanından da aynı aşkı hissettim. Bu aşk, müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü doğruladı” ifadesini kullandı.



15 kez Grammy Ödülü kazanan Keys, bugüne dek 5 stüdyo albümü, 17 tekli, 18 klip ve bir konser albümü yayınladı. Kariyeri boyunca Keys, dünya çapında 50 milyondan fazla albüm satarak zamanının en çok satan sanatçılarından biri oldu.

61. Grammy gecesinde Michelle Obama; Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys ve Jennifer Lopez'le birlikte çıkarak sürpriz yapmıştı.

Keys’in sunumuyla gerçekleşecek 2020 Grammy Ödülleri için adaylar 20 Kasım’da açıklanacak. 62. Grammy Ödülleri 27 Ocak’ta Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.