2021 Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı: Türkiye'de işşsizlik oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.,

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre Türkiye'de 2021'in Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 12.1 oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Öte yandan işsiz sayısı ise bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bine yükseldi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,0



İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 45,0 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 22.7

TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti.