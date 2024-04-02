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​2023 yılı 2'inci bönem buzağı desteği başvuruları başladı: Buzağı destek başvurusu nasıl yapılır?

2023 Yılı 2'inci dönem buzağı desteği başvuruları 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle başladı. Destekten ise en az 4 ay yaşamış, programlı aşıları tamamlanmış ve 2023 doğumlu buzağılar faydalanıyor. Peki, buzağı destek başvurusu nasıl yapılır?

​2023 yılı 2'inci bönem buzağı desteği başvuruları başladı: Buzağı destek başvurusu nasıl yapılır?

​2023 yılı 2'inci bönem buzağı desteği başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Başvuru süreci 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle aşladı.

​2023 yılı 2'inci bönem buzağı desteği başvuruları başladı: Buzağı destek başvurusu nasıl yapılır? - 1

Yapılan açıklamada; "1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerimizin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunmaktadır.

2023 yılı buzağı desteklemesinden;

En az 4 ay (120 gün) yaşamış,

Programlı aşıları (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap) tamamlanmış,

Türkvet ile E-ıslah veri tabanlarına kayıtlı,

2023 yılı doğumlu buzağılar faydalandırılacaktır.

Başvuru Yerleri;

Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe, Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.

Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;

Temel Destek: 1.150 ₺/baş

Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş
Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş
Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir." denildi.

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