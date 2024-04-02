​2023 yılı 2'inci bönem buzağı desteği başvuruları başladı: Buzağı destek başvurusu nasıl yapılır?

Yapılan açıklamada; "1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerimizin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunmaktadır.



2023 yılı buzağı desteklemesinden;



En az 4 ay (120 gün) yaşamış,



Programlı aşıları (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap) tamamlanmış,



Türkvet ile E-ıslah veri tabanlarına kayıtlı,



2023 yılı doğumlu buzağılar faydalandırılacaktır.



Başvuru Yerleri;



Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe, Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.



Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;



Temel Destek: 1.150 ₺/baş



Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş

Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş

Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir." denildi.