2023’ün turizm karnesi açıklandı: “Her şey dahil"e veda, kişiselleştirilmiş tatillere merhaba!

Dünya genelinde sürekli olarak artan yaşam maliyetleri tüketicilerin tatil alışkanlıklarını da değiştiriyor.

Küresel danışmanlık şirketi Simon-Kucher’in konuya dair gerçekleştirdiği 2023 Küresel Seyahat Trendleri Araştırması’da tüketicilerin erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak suretiyle sürdürülebilir ve kişiselleştirilmiş tatil planı yapabilecekleri fırsatları değerlendirdiğine işaret ediyor.

Birçok insanın tatillerini artık aylar öncesinden organize ettiğini ve bu sayede hem yüksek maliyetlerden kaçındığını hem de kapsamlı bir takvim oluşturduklarını belirten seyahat platformu Gezinoks Genel Müdürü Serhat Ay ise geliştirdikleri yeni nesil seyahat sistemiyle kullanıcılarının planlama sürecini konforlu bir deneyime dönüştüklerini açıkladı.

Sistemlerinin havaların soğumasıyla kış tatilcilerinin de radarına girdiğine dikkat çekerken kış tatili için erken rezervasyon fırsatlarının devam ettiğini bildirdi.



Tüketicilerin yüzde 41’i tatillerini erken rezervasyon yaparak planlıyor



Küresel Seyahat Trendleri araştırması, tüketicilerin yüzde 84’ünün tatil planı yapmasına rağmen, beşte birinin finansal kısıtlamalardan dolayı tatile çıkmakta zorlandıklarını gösteriyor. Giderek artan yaşam maliyetleri ise iki kesimi de yoğun tatil dönemleri dışında seyahat etmeye yönlendiriyor. Bu doğrultuda tatilcilerin yüzde 41’i seyahatlerini erkenden rezerve etmeye başlarken, yüzde 38’i bunun sebebinin cazip fırsatlardan yararlanmak olduğunu söylüyor. Yüzde 37’si ise bu seçeneği enflasyona bağlı fiyat artışlarından kaçınmak için tercih ediyor.