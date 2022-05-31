3600 ek gösterge çalışması tamamlandı (3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?)

Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Emeklilere yarayacak mı? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 3600 ek gösterge çalışması hakkında bilmeniz gerekenler...

Haberler - NTV Haber 31.05.2022 - 12:10

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı (3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?)

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SON DAKİKA: 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

SON DAKİKA: 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

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Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi.

3600 ek gösterge için 3 alternatifli çalışma bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Bu sunumdan sonra açıklanacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmişti. 

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

EMEKLİLERE YARAYACAK MI?

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor. 

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

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