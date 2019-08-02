Geçtiğimiz yıl döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, üretim sektöründe firmalaşirkrın konkordato sürecine girmesine neden oldu. O firmalardan bir tanesi de alüminyum sektörünün önde gelen şirketlerinden Burak Alüminyum A.Ş. olmuştu. 95 yıllık köklü şirketin, bankalarla olan borç yapılandırmasını tamamlamış ve konkordato sürecinden çıkış hazırlığına girmiş olduğu öğrenildi.



EN BÜYÜK 100 İHRACATÇI ARASINDA



2018'in ağustos ayında konkordato talebinde bulunan Burak Alüminyum, Türkiye’nin en büyük 100 ihracatçı firması arasında yer alıyor. Ürünlerini 50’ye yakın ülkeye ihraç eden şirket, 7 sene önce Lüleburgaz’da büyük bir üretim tesisini devreye soktu.



"PİYASANIN FIRMAYA OLAN GÜVENİ ARTMIŞTIR"



Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, firmanın konkordato sürecine girmesinin nedeni olarak, Türk lirasındaki ani değer kaybı ve kısa vadeli banka borçlarında yaşanan sorunlar gösterilirken, 9. ayın sonunda mevcut süreç ile ilgili olarak “piyasaları mağdur etmeyen bir süreç yönetimi yapıldığı ve tüm zorluklara rağmen taahhütlerini yerine getirmiş aynı zamanda özellikle ihracat müşteri portföyünü yeni anlaşmalarla genişletmeyi başarmış ve bu süreçten güçlenerek çıkmayı başarmış olmanın gururunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.



FAALİYETLER DAHA GÜÇLÜ OLARAK DEVAM EDECEK



Firma, yaptığı açıklamada konkordato sürecinden çıkmak için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Bankalara olan borçların yapılandırılmasının tamamlandığının belirtildiği açıklamada, Burak Alüminyum’un 100 yıla yakın bir süredir faaliyetlerini sürdürdüğü sektörde, daha güçlü bir şekilde devam edeceği ifade edildi.

