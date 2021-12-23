AB, çok uluslu şirketleri en az yüzde 15 vergilendirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), yıllık geliri 750 milyon euronun üzerindeki çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu üye ülkede en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesini içeren yeni bir yönetmelik hazırladı.



AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.



Bu yılın ekim ayında 137 ülkenin küresel kurumlar vergisi reformu konusunda anlaştığını anımsatan Gentiloni, "AB ve ekonomisine zarar veren vergi düşürme yarışını bitirmek için ilk adımı atıyoruz" dedi.



Gentiloni, "Hazırladığımız direktif, büyük şirketlere yüzde 15 oranında yeni asgari vergi uygulanmasını sağlayacak" diye konuştu.



Söz konusu yüzde 15'lik kurumlar vergisinin AB ülkelerinde faaliyet gösteren ve yıllık cirosu 750 milyon euro üzerindeki şirketlere uygulanacağını anlatan Gentiloni, direktiflerinin uluslararası anlaşmanın uygulanmasını amaçladığını ve bunun 2023 sonunda yürürlüğe girmesinin planlandığını anlattı.



Gentiloni, paravan şirketlerin AB ülkelerindeki vergi sistemlerini suiistimal etmelerine karşı da yeni bir düzenleme teklifi hazırladıklarını belirtti.



AB ülkelerinde ekonomik faaliyeti olmayan veya asgari düzeyde ekonomik faaliyet gösteren kuruluşların herhangi bir vergi avantajından yararlanmasını engelleyeceklerine işaret eden Gentiloni, "Teklifimiz, paravan şirketler üzerindeki baskıyı artıracak" ifadelerini kullandı.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2012'den bu yana üzerinde çalıştığı ve 140 ülke arasındaki müzakereleri koordine ettiği küresel kurumlar vergisi düzenlemesinde ekim ayında bir uzlaşı sağlanmıştı.

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