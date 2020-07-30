ABD ekonomisinde tarihi çöküş

Corona virüs nedeniyle azalan talep ve duran yatırımlar ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bugün Almanya'da açıklanan ve tarihe geçen yüzde 10.1'lik düşüşün ardından ABD'den çok daha olumsuz bir veri geldi.



ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 daraldı ve bu rakam tarihin en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

1958'DE YÜZDE 10 KÜÇÜLMÜŞTÜ

ABD ekonomisinde şimdiye kadar üç aylık dönemler itibariyle yaşanan en büyük düşüş yüzde 10 ile 1958 yılında gerçekleşmişti. 2008'deki finansal krizde ise ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 8.4 küçülmüştü.

HARCAMA VE YATIRIMLARDA SERT DÜŞÜŞ

Corona pandemisi nedeniyle tüketici harcamalarında yaşanan çöküşün yanında yatırımlar, ihracat ve kamu harcamalarındaki düşüş ABD ekonomisinin tarihin en kötü çöküşünü tecrübe etmesine neden oldu.



İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI 1.43 MİLYON OLDU



Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik haklarından yararlanma başvuruların sayısı da 25 Temmuz'da sona eren haftada 1.434 milyon oldu. Beklenti 1 milyon 445 bin idi.

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