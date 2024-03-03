ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD şubat ayı TÜFE kararı)

Şubat ayı ABD enflasyon verileri, küresel piyasaları yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılın ikinci enflasyon verileri öncesinde altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları güvenli limanda bekleyişlerini sürdürüyor. Piyasalar tarafından merakla beklenen şubat ayı ABD TÜFE kararıyla birlikte, yatırımcılar yatırımlarına yön verecek. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD şubat ayı TÜFE kararı)

2024 şubat ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekonomistler tarafından da yakından takip edilen ABD enflasyon verileriyle birlikte, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları yeniden yol haritası planlayacak. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi () verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Mart 2024 Salı günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD şubat ayı TÜFE kararı) - 1

OCAK AYI ENFLASYONU NE OLDU?

ABD'de TÜFE ocak ayında yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik artış beklentilerinin üzerinde yükseldi. Yıllık TÜFE yüzde 3,1'e geriledi.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...