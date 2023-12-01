Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının saat kaçta başlayacağının yanı sıra vereceği mesajlar da merak ediliyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına saat 19.00'da başlaması bekleniyor.
Makroekonomik veriler, Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklemeye devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı imalat sanayi PMI
11.55 Almanya, kasım ayı imalat sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI
12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi PMI
17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI
19.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) aralık ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak?
Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının saat kaçta başlayacağının yanı sıra vereceği mesajlar da merak ediliyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına saat 19.00'da başlaması bekleniyor.
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