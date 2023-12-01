ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak?

Küresel piyasalarda gözler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, FED Başkanı Powell açıklaması saat kaçta? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak?

gündemini yakından takip eden kişiler Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının saat kaçta başlayacağının yanı sıra vereceği mesajlar da merak ediliyor. Başkanı Powell'ın konuşmasına saat 19.00'da başlaması bekleniyor.

Makroekonomik veriler, Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklemeye devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? - 1

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI

19.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) aralık ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
ABD (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak?

Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının saat kaçta başlayacağının yanı sıra vereceği mesajlar da merak ediliyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına saat 19.00'da başlaması bekleniyor.

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