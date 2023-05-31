ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman? (2023 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugüne kadar attığı adımlara karşın özellikle konut piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini ifade ederek, bu durumun Banka'yı "şahin" adımları atmayı sürdürmeye zorlayabileceğini bildirdi.



Bugün açıklanacak yoğun verilerle birlikte Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktaran analistler, raporda gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası ipuçlarının aranacağını söyledi.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düştüğüne ikna olmak için talebin soğuduğuna dair işaretler aradığını belirtirken, enflasyonun birçok kişinin umduğundan daha inatçı olacağını söyledi.



Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 63 seviyesine çıkarken, Banka'nın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar da ortadan kalktı.



ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat NİSAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat