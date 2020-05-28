ABD'de işe dönenlere haftalık 450 dolar ikramiye

ABD'de corona yardımı kapsamında işsizlik ödeneği alan pek çok kişi çalıştıkları döneme göre daha rahat yaşadıkları için işe dönmek istemiyor. Vatandaşları işe geri çağırma konusunda teşvik etmeye çalışan Trump yönetimi, işe dönenlere haftalık 450 dolar ikramiye verilmesi üzerinde bir çalışma yapıyor.

28.05.2020 - 10:56

wX2OJfHYyUyvPFwhVNMUtQ.jpg

İlişkili Haberler

ABD’yi ayağa kaldıran ırkçı cinayete ünlülerden tepkiler

ABD’yi ayağa kaldıran ırkçı cinayete ünlülerden tepkiler

Trump'tan Twitter'ın hamlesinin ardından "Kapatırım" tehdidi

Trump'tan Twitter'ın hamlesinin ardından "Kapatırım" tehdidi

ABD ekonomisinde yüzde 37,7 daralma bekleniyor

ABD ekonomisinde yüzde 37,7 daralma bekleniyor

ABD'de geçen hafta 2,4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

ABD'de geçen hafta 2,4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

ABD'de corona virüse karşı tarihi hamle: 3 trilyon dolar

ABD'de corona virüse karşı tarihi hamle: 3 trilyon dolar

ABD'de son günlerin en çok tartışılan konusu, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında işsizlere ödenen haftalık 600 dolarlık maaş.

Demokratlar, 31 Temmuz'da sona erecek bu uygulamanın 31 Ocak 2021'e kadar uzatılmasını istiyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, Demokratlar'ın meclisten az oy farkıyla geçirdiği 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketinin içinde bu yönde bir madde de vardı.

ÇALIŞMADAN DAHA ÇOK KAZANIYORLAR

Cumhuriyetçiler ise işsizlik maaşının, ekonominin yeniden canlanmasının önündeki en büyük engel olduğu görüşünde. Bunun nedeni, haftalık 600 dolarlık ödemenin, insanların çalışırken kazandıkları maaştan bile yüksek olması.

"DİKKATLİ YAKLAŞTIĞIMIZ BİR KONU"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, "Hükümet, işe dönüş ikramiyesi üzerinde çalışıyor. Çok dikkatli yaklaştığımız bir konu. 600 dolarlık işsizlik maaşına salgın döneminde ihtiyaç vardı ama şu an bu, insanların yeniden çalışmasının önündeki en büyük engel" ifadelerini kullandı. Larry Kudlow, işe dönecek insanlara maaşlarının yanı sıra haftalık 450 dolar ikramiye verilmesi yönünde bir yasa hazırlandığını dile getirdi.

Bu ikramiyenin ne kadar süreyle verileceğini ise söylemedi. Kudlow ayrıca ABD ekonomisinde son dönemde toparlanma olduğunu söyleyerek, "Son dönemdeki rakamlar umut verici. İkinci çeyrekte daralma olması muhtemel ancak yılın ikinci yarısında güçlü bir kalkınma göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

VİDEO: ABD'DE CAN KAYBI 100 BİNİ AŞTI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...