ABD'de işe dönenlere haftalık 450 dolar ikramiye

ABD'de son günlerin en çok tartışılan konusu, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında işsizlere ödenen haftalık 600 dolarlık maaş.



Demokratlar, 31 Temmuz'da sona erecek bu uygulamanın 31 Ocak 2021'e kadar uzatılmasını istiyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, Demokratlar'ın meclisten az oy farkıyla geçirdiği 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketinin içinde bu yönde bir madde de vardı.



ÇALIŞMADAN DAHA ÇOK KAZANIYORLAR



Cumhuriyetçiler ise işsizlik maaşının, ekonominin yeniden canlanmasının önündeki en büyük engel olduğu görüşünde. Bunun nedeni, haftalık 600 dolarlık ödemenin, insanların çalışırken kazandıkları maaştan bile yüksek olması.



"DİKKATLİ YAKLAŞTIĞIMIZ BİR KONU"



Konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, "Hükümet, işe dönüş ikramiyesi üzerinde çalışıyor. Çok dikkatli yaklaştığımız bir konu. 600 dolarlık işsizlik maaşına salgın döneminde ihtiyaç vardı ama şu an bu, insanların yeniden çalışmasının önündeki en büyük engel" ifadelerini kullandı. Larry Kudlow, işe dönecek insanlara maaşlarının yanı sıra haftalık 450 dolar ikramiye verilmesi yönünde bir yasa hazırlandığını dile getirdi.



Bu ikramiyenin ne kadar süreyle verileceğini ise söylemedi. Kudlow ayrıca ABD ekonomisinde son dönemde toparlanma olduğunu söyleyerek, "Son dönemdeki rakamlar umut verici. İkinci çeyrekte daralma olması muhtemel ancak yılın ikinci yarısında güçlü bir kalkınma göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



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