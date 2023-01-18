ABD'deki Halkbank davası: Mahkeme tarafları dinledi

ABD'de son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında, hakkındaki davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirmek için tarafları dinledi.

"Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanıp uygulanamayacağı konusunda 9 üyeli mahkemenin tarafların görüşlerini dinlediği ve sorular yönelttiği duruşma bir saatten fazla sürdü.

Yargıç Clarence Thomas, önce Halk Bankası avukatlarına söz hakkı verdi.



Halk Bankası avukatı, New York Güney Bölge Mahkemesinin Halk Bankasını yargılama yetkisi olmadığını ve bankanın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında yargı bağışıklığının bulunduğunu söyledi.



Duruşma sırasında Halk Bankası avukatına, yüzde 51'lik bir ticari işletme söz konusu olduğunda bankayı bir devlet organı olarak ayırt etmenin herhangi bir yolu olup olmadığı sorusu yönetildi.

YARGIÇLARDAN "ABD'YE MİSİLLEMELERE YOL AÇAR MI?" SORUSU



Yargıç Amy Coney Barrett ve Neil Gorsuch savcılığa, bu tür bir davanın ABD'ye karşı misillemelere neden olup olmayacağı ve ABD'deki 50 eyaletin Çin'e Covid-19 soruşturması gibi, farklı gerekçelerle yabancı devletlere dava açmasına kapı aralayıp aralamayacağı sorularını yöneltti.



"Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza hukuku davalarına uygulanıp uygulanmayacağı yönünde daha önce istinaf mahkemelerinde farklı kararlar alındığı için Halk Bankasının başvurusunu kabul eden ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasanın ceza hukuku davalarını da kapsayıp kapsamadığına karar verecek.



Yüksek Mahkeme, kararını yazılı olarak açıklayacak.



Yüksek Mahkeme, Halk Bankasının başvurusunu haklı bulup lehte karar verirse dava düşecek; aleyhte bir karar alarak federal ve bir üst mahkemenin aldığı kararları onarsa New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde davanın görülmesine başlanacak.



Bankaya, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.