Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon ağustosta beklentinin altında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 19,11 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde 2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,75 artış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 1,94 İLE ULAŞTIRMA OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,77 düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 20,98, ev eşyası yüzde 20,13, lokanta ve oteller yüzde 18,52 ve eğitim yüzde 17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



AĞUSTOS AYININ ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK OLDU



Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 23,35 ile salatalıkta oldu.

Fiyat artışında salatalığı, yüzde 20,44 ile sigaralar, yüzde 16,39 ile özel üniversite ücreti izledi.



Ağustosta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 14,64 ile doğal gaz, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak, yüzde 6,05 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 5,74 ile yumurta, yüzde 4,92 ile limon ve yüzde 4,86 ile kabak yer aldı.



EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,82 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç, yüzde 14,20 ile tavuk eti, yüzde 13,67 ile armut, yüzde 12,74 ile patates, yüzde 10,95 ile üzüm, yüzde 9,22 ile karpuz, yüzde 7,5 ile taze fasulye ve yüzde 6,06 ile LPG dolum ücreti takip etti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 0,16 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,87 artış gerçekleşti.



Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

VİDEO: DOĞALGAZ ZAMMININ ENFLASYONA ETKİSİ NE OLUR?