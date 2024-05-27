Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Gözler haziran ayı Aile Destek Ödemelerinde

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek devam ediyor. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Aile Destek Ödeme tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Gözler haziran ayı Aile Destek Ödemelerinde

Haziran ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ödeme almaya hak kazanan vatandaşlar, haziran ayı ödeme tarihiyle ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Gözler haziran ayı Aile Destek Ödemelerinde - 1

AİLE DESTEK ÖDELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Paketi ödemelerinin 15-30 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi içinde ödeme yapılacağı planlanmıştı.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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