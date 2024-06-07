Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? Bakan Göktaş tarih verdi

Haziran ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Normal şartlarda her ayın 15'i itibarıyla yatırılan aile destek ödemelerinin, Kurban Bayramı vesilesiyle erken yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili müjdeyi verdi. Peki, haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? Bakan Göktaş tarih verdi

Aile destek ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin, Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN YATACAK

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdikleri destekle onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını vurguladı.

Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Bu ay yapılacak ödemeyle, bugüne kadar hanelere 84,3 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaştıklarını kaydetti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Aile Destek Ödemeleri
  • Ekonomi
  • Aile Destek Programı
  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

EKONOMİ HABERLERİ

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Haziran 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Haziran 2024 petrol fiyatları)

Global HR Summit 2024 "Değişimi yönetmekte öncü ol" temasıyla ilk gününü tamamladı

Global HR Summit 2024 "Değişimi yönetmekte öncü ol" temasıyla ilk gününü tamamladı

ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 ECB haziran ayı PPK faiz kararı)

ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 ECB haziran ayı PPK faiz kararı)

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? (Haziran ayı evde bakım maaşı sorgulama)

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK mayıs ayı enflasyon kararı)

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 TÜİK mayıs ayı enflasyon kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2024 ECB haziran ayı faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2024 ECB haziran ayı faiz kararı)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...