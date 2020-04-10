Akaryakıt istasyonları gece kapatılacak

Antalya'da tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının sadece gündüzleri açık olacak. İstasyonlar akşam saat 21.00 ile 07.00 arasında kapalı olacak.

ntv.com.tr 10.04.2020 - 12:58

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Corona virüs önlemleri kapsamında Antalya, kent genelindeki bütün akaryakıt istasyonlarını gece kapatmaya hazırlanıyor.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirler kapsamında yeni bir karar aldı.

Buna göre Antalya genelindeki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonları hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Karar bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

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