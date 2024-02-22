Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı | 22 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM



Benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi.



Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gelen indirimler pompa fiyatlarına yansıdı.



İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da benzinin litresi ortalama 40,46 motorinin ise litre fiyatı 42 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

