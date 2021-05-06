Akıllı telefon üreticilerinin elektrikli araç yapma furyasına bir şirket daha ekleniyor: Oppo’nun elektrikli araç üreteceği açıklandı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun elektrikli araç üreteceği açıklandı.



Aktif olarak Türkiye’de fabrika açarak akıllı telefon üretimi gerçekleştiren Oppo, rakipleri Apple, Huawei ve Xiaomi’nin ardından elektrikli otomobil üretimi için harekete geçti.



Çinli otomobil haberleri sitesi Car News China’nın haberine göre Elektronik devi BBK bünyesindeki şirketin elektrikli otomobil üretimi için otomotiv endüstrisinde çalışmış mühendis ve tasarımcıları işe almaya başladığı belirtilirken sürecin başında bizzat Oppo kurucusu ve CEO'su Tony Chen’in yer aldığı bildirildi.



TESLA’NIN BATARYA ÜRETİCİSİYLE DİRSEK TEMASINDA



2020 yılında Çin'de %21 pazar payı ile en büyük akıllı telefon üreticisi olan Oppo’nun bu işe alımlarla birlikte Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın batarya üreticisi ve tedarikçisi CATL ile de dirsek temasında olduğu belirtildi.

Halihazırda bir otomotiv departmanı kurmayan şirketin CEO’su Tony Chen konuyla ilgili daha önce sorulan sorulara, "Araç üretirsek yine Oppo olarak güçlü olduğumuz konulara odaklanacağız” derken, “Gelecek dönemde otomobil üreten şirketler kullanışlı ve gelişmiş araçlar yapamazlarsa ve bizim de gücümüz olursa otomobil üretimini deneriz” ifadelerini kullanmıştı.



OPPO’NUN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR



Oppo’nun elektrikli otomobil üretimiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği hakkında detayın yer almadığı haberde, Oppo’nun önünde iki yol olduğu, ya Huawei gibi mevcut bir şirketi bünyesine katacağı ya da sıfırdan otomotiv departmanı kurarak üretim gerçekleştireceği bilgilerine yer verildi.



Haberde Oppo’nun daha önce önemli birkaç otonom sürüş sistemi patenti aldığının da altı çizildi.