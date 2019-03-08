Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'daki kadın-erkek eşitliği panelinde konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizdeki tüm sektörlerde kadınların üretim süreçlerine katılmaları karar alma süreçlerinde daha aktif rol olmaları büyük önem arzediyor. Eğtiimden siyasete, ekonomiden sağlığa kadar tüm alanlarda kadınların daha fazla yer alması eşitlik ilkesine yaklaşmamıza yardımcı oluyor. Ayrımcılığın va adaletsizliğin büyük potansiyelimizin önünde set olmasına müsaade edemeyiz.

Türkiye cinsiyet ayrımcılığıyla mücadelede güçlü bir hafızaya sahip. Bundan sonra da kapsayıcı politikalarla eşitsizliği gündemden çıkarmak için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Özeleştiri noktasında özel sektörde yakaladığımız ivmeyi kamuda istediğimiz düzeye çıkaramadık. Benim bakanlığım başta olmak üzere tüm bakanlıklarda ve kamuda kadınlarımızın çekinmeden bu makamlara talip olmalarını bekliyorum.

YEP'de en önemli unsurlardan biri de nitelikli insan kaynağı. Türkiye son derece ciddi değişim ve dönüşüm süreçlerinden geçmeye devam ediyor. Siyaseten çok daha istikrarlı, ekonomik olarak da çok daha güçlü bir çehreye doğru adım adım hızla ilerliyor. Her bir kadının hikayesi bu yolculuğa çok değerli katkılar sunmakta. Başarı hikayesinin devam etmesi için kadınlarımızın da bize yeni hikayelerle yeni ufuklar açması çok önemli.

