Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da konuştu.



Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye küresel tedarik zincirine çok iyi entegre olmuş durumda. Küresel ekonominin temel ulaşım yolu üzerinde yer alıyoruz, iki kıta arasında. Son 17 yılda Türkiye çok iyi bir altyapı temeli oluşturdu. Türk ekonomisi çok ciddi bir direnç gösterdi iç ve dış şoklara karşı. Yıllık yüzde 5'lik büyüme gösterdik son on yılda. Beklenenden daha iyi bir şekilde dengemizi oturttuk. Türkiye geçen yıla kıyasla şu anda cari fazlada rekor kırdı. Ağustosta cari fazla 5,1 milyar dolar oldu. Ekim ayında enflasyon yüzde 9'dan çok daha düşük olacak.

Türkiye çok ciddi yaptırım tehditlerine maruz kaldı. Ekonomik yaptırım tehditlerine rağmen finansal piyasalar çok ciddi direnç göstermeye devam etti. Türkiye'nin finansal piyasaları hiç olmadığı kadar güçlenecek.

Son 17 yılda Türkiye bölgesel ve uluslararası projelerde çok önemli bir paydaş oldu. Eğer dünyanın karşılaştığı her türlü tehdite gerçekçi bir çözüm bulabiliri."