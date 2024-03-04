ALES geç başvurusu ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM ALES/1 geç başvuru tarihi)

2024 ALES/1 geç başvurularının ne zaman yapılacağı, üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında, geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 ALES geç başvurusu ne zaman yapılacak?



ALES/1 GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?



2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınmaya başladı.



Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.



ALES/1 NE ZAMAN?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.