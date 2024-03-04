ALES geç başvurusu ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM ALES/1 geç başvuru tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 1-11 Mart tarihleri arasında alınmaya başlayan ALES başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru günü son bir fırsat olacak. Peki, 2024 ALES/1 geç başvuruları ne zaman?

ALES geç başvurusu ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM ALES/1 geç başvuru tarihi)

2024 /1 geç başvurularının ne zaman yapılacağı, üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında, geç tarihleri belli oldu. Peki, 2024 ALES geç başvurusu ne zaman yapılacak?

ALES/1 GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınmaya başladı.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

ALES geç başvurusu ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM ALES/1 geç başvuru tarihi) - 1

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

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