Almanya ile turizm diplomasisi

Kültür ve Turzim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın ardından Almanya'ya turizm gündemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

NTV Haber 27.05.2021 - 13:06

Almanya ile turizm diplomasisi

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İki isim ve bürokratlardan oluşan Türk heyeti, Almanya temaslarında mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Tam kapanmanın ardından düşen günlük vaka sayıları ile, 1 Haziran'da başlaması planlanana normalleşme takvimi Alman makamlarına anlatılacak.

Alınan önlemler konusunda blgi verilecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Bakan Ersoy, daha önce de Moskova'ya giderek Türkiye’nin virüsle mücadele geldiği noktayı anlamış ve turizm sektörünün canlandırılması için temaslarda bulunmuştu.

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