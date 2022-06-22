Almanya ve AB’yi şok eden denetçi raporu

Bir Alman hükümet denetçisi, Avrupa Birliği'nin, hükümetlerin ve şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını finanse etmesine yardımcı olmayı amaçlayan "yeşil tahviller" için kullandığı standartları eleştirdi. Reuters’ın ele geçirdiği iç rapora göre tahviller için belirlenen kriterler, özel ihraççılardan talep edilen kriterlerden "daha az iddialı ve daha az şeffaf".



Alman Yüksek Denetim Kurumu raporunda, gevşek standartların yeşil yıkama suçlamalarına davetiye çıkarabileceğini ve "yeşil yoldan sermaye yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların güvenini kalıcı olarak zedeleyebileceğini" söyledi.



Almanya Maliye Bakanlığı ve AB Komisyonu, rapora ilişkin bir yorumda bulunmamayı tercih etti. AB'nin en büyük küresel yeşil tahvil ihraççılarından olması ve milyarlarca euro’luk koronavirüs kurtarma fonunun bir parçası olarak tahvil satışlarını artırması bekleniyor.